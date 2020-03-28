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"Первый канал" впервые покажет интервью Эдуарда Лимонова программе "Познер"

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - "Первый канал" 30 марта покажет в программе "Познер" интервью писателя и политика Эдуарда Лимонова, записанное в 2018 году, но так и не вышедшее в эфир.

В РоссииПервый канал объяснил, почему снял с эфира интервью Познера с ЛимоновымПервый канал объяснил, почему снял с эфира интервью Познера с ЛимоновымЧитать подробнее

"17 марта 2020 года ушел из жизни писатель, поэт, публицист, российский политический деятель Эдуард Лимонов. В память о нем "Первый канал" покажет запись интервью, которое Эдуард Лимонов дал Владимиру Познеру",- говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте телеведущего Владимира Познера.

Интервью было записано в 2018 году и должно было выйти в июне того же года в записи. Однако 21 июня 2018 года Лимонов в своем блоге в "Живом журнале" сообщил, что спустя два месяца интервью так и не появилось в эфире "Первого канала".

Позже Познер подтвердил СМИ эту информацию, заявив, что передача должна была появиться в эфире 18 июня, но не была показана по неизвестным ему причинам.

Как сообщили тогда "Интерфаксу" в пресс-службе "Первого канала, интервью Познера с Лимоновым, как и другие выпуски программы "Познер", были сняты с эфира из-за временного изменения сетки вещания в связи с Чемпионатом мира по футболу 2018.

Лимонов умер 17 марта в московской больнице на 78-году жизни. Он похоронен 20 марта на Троекуровском кладбище.

Умер Эдуард Лимонов

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Эдуард Лимонов во время митинга партии "Другая Россия" в Москве. 31 мая 2019 года.Во время акции "Стратегия-31" на площади Краснопресненская застава в Москве. 31 июля 2015 года.Митинг в защиту 31-ой статьи Конституции РФ в Москве. 31 июля 2011 года.Во время акции оппозиции "За честные выборы" на Площади Революции. 10 декабря 2011 года.Эдуард Лимонов во время задержания на несанкционированной акции протеста в Москве. 31 марта 2012 года.Лидер оппозиции Эдуард Лимонов после задержания. 31 мая 2013 года.Эдуард Лимонов во время презентации новой книги в Москве. 20 июня 2006 года.Эдуард Лимонов возвращается в столицу после освобождения из колонии. 1 июля 2003 года.Эдуард Лимонов участвует в демонстрации 7 ноября 1997 года
Эдуард Лимонов во время митинга партии "Другая Россия" в Москве. 31 мая 2019 года.
Эдуард Лимонов

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