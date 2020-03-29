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Глава Российского императорского Дома призвала соотечественников не впадать в панику

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Глава Российского императорского Дома Великая княгиня Мария Владимировна Романова обратилась к соотечественникам с призывом не отчаиваться и не впадать в панику.

В условиях, "когда весь мир и наша Родина - Россия переживают грозное испытание", Великая княгиня призывает "не отчаиваясь и не впадая в панику, сохраняя веру в Божественную защиту, надежду и оптимизм", быть ответственными, как никогда ранее.

Она призывает неукоснительно исполнить предписания властей, врачей и санитарных служб, а также прибегнуть к самоизоляции: "Лишь немного и только на некоторое время добровольно ограничив свою свободу, мы спасём себя и, возможно, сотни и тысячи других людей. Совершенно очевидно, что это – серьёзнейший жизненный экзамен для каждого из нас. Подумаем, какой ответ мы дадим нашей совести, если из-за проявленного нами легкомыслия безвременно оборвётся жизнь наших родителей и близких, друзей и даже просто случайных встречных?"

Пандемия коронавируса

"Россия и ее народ прошли через многие невзгоды и скорби, и сберегли страну, благодаря единению. Будем же едины и сейчас, даже если обстоятельства вынуждают нас свести к минимуму прямое общение друг с другом", - отмечает Великая княгиня.

Великая княгиня выразила благодарность всем тем, "кто сейчас трудится с риском для жизни, чтобы облегчить наше существование и укрепить наш дух". "И ни в коем случае, - говорится в обращении, - не возьмем на душу грех ропота и препятствования осуществлению необходимых мер по предотвращению пандемии".

"Постараемся обратить во благо и эту прискорбную обстановку. Народная мудрость гласит: "Нет худа без добра" и "Не было счастья, да несчастье помогло". Мы вправе ожидать, что нынешнее несчастье поможет ослаблению политической и экономической конкуренции между державами и их сплочению и сотрудничеству ради спасения жизней людей, без различия религиозной, национальной и социальной принадлежности, ибо вирус не может знать подобных различий и поражает всех", - говорится в обращении.

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