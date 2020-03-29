В Мурманской области выздоровел ирландец, первым заболевший коронавирусом

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В Мурманске выздоровел 19-летний гражданин Ирландии, который стал первым в регионе человеком, заразившимся новым типом коронавируса.

"Сегодня из больницы выписывается гражданин Ирландии, попавший на лечение с коронавирусом после шахматного турнира", - сообщил в воскресенье оперативный штаб Мурманской области.

Иностранец находился в инфекционном боксе с 16 марта. Два последних теста на коронавирус у него оказались отрицательными.

Со времени выявления коронавируса у ирландца в Мурманской области было подтвержден диагноз еще у двоих пациентов: заболел житель Апатитов, который вернулся с Кубы, и жительница Мончегорска, приехавшая из Испании.

Сейчас в Мурманской области 16 пациентов, у которых предварительно подтверждено заражение коронавирусом. Шесть из них контактировали с заболевшим жителем Апатитов.

Власти Мурманской области ввели карантин на территории Кировска и Апатитов с 29 марта по 12 апреля включительно. Во всем регионе с воскресенья закрыты гостиницы, пансионаты, турбазы, санатории и хостелы.