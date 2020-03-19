Первым зараженным коронавирусом в Мурманской области оказался ирландец

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В Мурманской области зафиксирован первый случай заражения коронавирусом, сообщил региональный штаб в четверг.

"Повторные тесты подтвердили коронавирус у гражданина Ирландии, который прилетел в Мурманск на шахматный турнир", - говорится в сообщении оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Анализ подтвержден лабораторией новосибирского института "Вектор".

"Пациент находится в изолированном боксе, чувствует себя хорошо. У него легкая степень течения заболевания. При необходимости терапия будет скорректирована консилиумом врачей", - отметили в оперштабе, добавив, что необходимые препараты в наличии.

Круг контактных лиц заболевшего установлен. Идут противоэпидемические мероприятия.