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Главой Роскомнадзора назначен Андрей Липов

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Андрея Липова руководителем Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзора). Текст распоряжения опубликован на сайте правительства.

Накануне президент России освободил Липова от должности начальника управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.

Предшественник Липова на посту главы Роскомнадзора Александр Жаров 24 марта был назначен на должность директора АО "Газпром-Медиа Холдинг".

Михаил Мишустин

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