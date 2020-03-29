Главой Роскомнадзора назначен Андрей Липов

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Андрея Липова руководителем Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзора). Текст распоряжения опубликован на сайте правительства.

Накануне президент России освободил Липова от должности начальника управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.

Предшественник Липова на посту главы Роскомнадзора Александр Жаров 24 марта был назначен на должность директора АО "Газпром-Медиа Холдинг".