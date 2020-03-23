Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:38

Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.Соответствующее распоряжение правительства размещено в понедельник на сайте нормативно-правовых актов.

В нем говорится, что Жаров освобожден от должности по его просьбе.

Ранее в понедельник источники "Интерфакса" сообщали, что Жаров возглавит "Газпром-медиа" уже в начале этой недели, а его место в надзорном ведомстве, как ожидается, займет начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Андрей Липов.

По их словам, Жаров должен стать главой "Газпром-медиа". Эта должность стала вакантной после того, как гендиректор "Газпром-медиа" Дмитрий Чернышенко в январе занял пост вице-премьера в составе нового правительства Михаила Мишустина.

Жаров с 1999 по 2004 год работал пресс-секретарем Минздрава РФ. В 2004-2006 годах был помощником, а затем пресс-секретарем премьера Михаила Фрадкова, с 2006 по 2007 работал в должности замгендиректора ВГТРК. В 2008 году занимал пост замглавы Минкомсвязи РФ. В мае 2012 года стал руководителем Роскомнадзора.

Роскомнадзор Александр Жаров

Новости по теме

Новости

Ритейлеры сообщили о нормализации спроса на товары первой необходимости

Что произошло за день: понедельник, 23 марта

В РФ начались проблемы с депортацией мигрантов

В РФ начались проблемы с депортацией мигрантов

Застрявших за рубежом россиян призвали до 24 марта обратиться в посольства

Застрявших за рубежом россиян призвали до 24 марта обратиться в посольства

Разносившая коронавирус инфекционист Ставрополья уволена

Разносившая коронавирус инфекционист Ставрополья уволена

Аэропорты России обратились к Мишустину за "экстренными мерами поддержки"

СКР занялся поиском распространителей панических фейков о коронавирусе

Рецидивист убил полицейского в Волгограде

Источник узнал предложенную Москвой цену поставок российской нефти в Белоруссию

Счетная палата до 1 июня отменила новые проверки на фоне коронавируса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');