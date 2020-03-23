Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.Соответствующее распоряжение правительства размещено в понедельник на сайте нормативно-правовых актов.

В нем говорится, что Жаров освобожден от должности по его просьбе.

Ранее в понедельник источники "Интерфакса" сообщали, что Жаров возглавит "Газпром-медиа" уже в начале этой недели, а его место в надзорном ведомстве, как ожидается, займет начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Андрей Липов.

По их словам, Жаров должен стать главой "Газпром-медиа". Эта должность стала вакантной после того, как гендиректор "Газпром-медиа" Дмитрий Чернышенко в январе занял пост вице-премьера в составе нового правительства Михаила Мишустина.

Жаров с 1999 по 2004 год работал пресс-секретарем Минздрава РФ. В 2004-2006 годах был помощником, а затем пресс-секретарем премьера Михаила Фрадкова, с 2006 по 2007 работал в должности замгендиректора ВГТРК. В 2008 году занимал пост замглавы Минкомсвязи РФ. В мае 2012 года стал руководителем Роскомнадзора.