Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости

Из перечня убраны автозапчасти, компьютерное оборудование, стройматериалы, табачная продукция

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта. Региональные власти имеют право вносить изменения в этот список на уровне субъектов РФ, исходя из санитарно-эпидемической ситуации.

Обновленный список получил название "Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости". Как и предыдущий, он состоит из 23 пунктов, некоторые из которых конкретизированы, а другие заменены. Уточненный список содержит следующие пункты:

1. Санитарно-гигиеническая маска

2. Антисептик для рук

3. Салфетки влажные

4. Салфетки сухие

5. Мыло туалетное

6. Мыло хозяйственное

7. Паста зубная

8. Щетка зубная

9. Бумага туалетная

10. Гигиенические прокладки

11. Стиральный порошок

12. Подгузники детские

13. Спички, коробок

4. Свечи

15. Пеленка для новорожденного

16. Шампунь детский

17. Крем от опрелостей детский

18. Бутылочка для кормления

19. Соска-пустышка

20. Бензин автомобильный

21. Дизельное топливо

22. Сжиженный природный газ

23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты)

Из перечня были исключены пункты "Автозапчасти"; "Оборудование электрическое"; "Кабельная продукция"; "Приборы бытовые"; "Оборудование компьютерное, электронное и оптическое"; "Предметы садово-огородные и инвентарь"; "Строительные и отделочные материалы и инструменты"; "Санитарно-технические изделия"; "Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения"; "Печатные СМИ"; "Похоронные принадлежности"; "Очки, линзы и их части"; "Табачная продукция".

Вместо пункта "Детские товары (включая соски различных типов)" в перечне указаны конкретные изделия: подгузники детские, пеленки для новорожденного, шампунь детский, крем от опрелостей, бутылочка для кормления, соска-пустышка.

В подпункте "Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности" указаны следующие позиции: мыло туалетное, мыло хозяйственное, паста зубная, зубная щетка, туалетная бумага, стиральный порошок.

Прежний пункт с медицинскими изделиями и дезинфицирующими средствами заменен на четыре конкретных: санитарно-гигиенические маски; антисептик для рук; салфетки влажные; салфетки сухие.

Бензин, дизельное топливо и газ, ранее объединенные в один пункт, теперь стали тремя отдельными позициями.

Спички, свечи и зоотовары, включая корма и ветпрепараты, остались в перечне.

Документ был принят во исполнение указа президента от 25 марта "Об объявлении в РФ нерабочих дней" (...), а также в целях предупреждения распространения на территории РФ новой коронавирусной инфекции.