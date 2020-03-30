В Дагестане из-за коронавируса резко подорожал имбирь

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Специалисты управления ФАС России в Дагестане провели рейд на рынке Махачкалы, где продавцы многократно подняли цены на корень имбиря, который якобы помогает при коронавирусе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"В ходе мониторинга выявлено резкое и многократное повышение цены на корень имбиря (употребляемый чаще всего в качестве укрепления иммунной системы)", - сказал собеседник агентства.

В УФАС отметили, что на другие, социально-значимые продукты (мясо, картошка, мука) цены практически остались прежними. "Здесь есть только небольшое завышение. Данные взяты, в случаи выявления антиконкурентного поведения будут приняты меры в рамках законодательства", - отметил сотрудник пресс-службы.

Дагестанское УФАС призывает людей не идти на поводу спекулянтов. "Имбирь не спасет от коронавируса!" - подчеркивают в ведомстве.

Ранее в соцсетях и мессенджерах появилось видео, в котором мужчина рассказывает, что имбирь якобы защищает организм человека от коронавируса. После этого на рынках Махачкалы цены на имбирь резко выросли до двух и более тысяч рублей за килограмм.