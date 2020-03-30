Минсельхоз включил кету и горбушу в перечень ценных видов рыбы

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ внес изменения в перечень особо ценных и ценных видов водных биологических ресурсов, включив в него кету и горбушу, они отнесены к ценным видам.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минсельхоза, это решение связано с реализацией нового закона о любительской рыбалке (вступил в силу с января 2020 года).

С предложением включить кету и горбушу в перечень выступили регионы Дальнего Востока. Их поддержала отраслевая наука. Мера предусмотрена для повышения эффективности регулирования и более строгого контроля за соблюдением правил рыболовства, в том числе суточной нормы вылова, сказали в Минсельхозе.

В ведомстве уточнили, что ловить особо ценные и ценные породы рыбы можно только на специальных участках. Их перечень определяется на основе предложений регионов РФ.

Как заявил "Интерфаксу" президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев, включение кеты и горбуши в перечень ценных видов водных биоресурсов приведет к ужесточению ответственности за незаконную добычу и сбыт этих видов рыб, поскольку будет установлена такса (штраф) для исчисления размера ущерба, причиненного водным биоресурсам.

"Главная задача введения таких ограничений - борьба с браконьерством, которое подрывает запасы рыбы и наносит значительный вред популяции", - сказал он, отметив, что горбуша и кета пользуются в РФ популярностью, а красная икра, произведенная из этих видов рыб, один из любимых деликатесов россиян.

Кроме того, сказал Зверев, по итогам прошлого года зафиксирован рост спроса на лососевые и их икру. "Высокой спрос стимулирует браконьеров, поэтому ужесточение ответственности за незаконную добычу кеты и горбуши приведет к значительному снижению объемов нелегальной продукции, которая зачастую опасна для здоровья человека, - убежден он. - Наряду с этим, мы не ожидаем уменьшения предложения на рынке легальной продукции и изменений ценовой политики рыбодобывающих предприятий".

Как сообщил глава ВАРПЭ, в 2019 году на российский рынок проникло не менее 500-600 тонн красной икры, произведенной из браконьерского улова.

"Борьба с браконьерством в лососевом промысле затруднена из-за легкости, простоты и доступности такого правового исхода как прекращение производства по уголовному делу ввиду деятельного раскаяния, - сказал он. - Подозреваемому, застигнутому органами рыбоохраны на месте преступления в ходе заготовки икры, разделки незаконного добытого улова или непосредственно за постановкой или выемкой сетей, достаточно написать объяснительную на стадии дознания и заявить суду ходатайство о прекращении производства по делу в связи с деятельным раскаянием". Уголовное дело прекращается даже при непогашенном экологическом ущербе государству.

По словам Зверева, к примеру, в Хабаровском крае каждое третье судебное дело, возбужденное по статье 256 Уголовного кодекса за незаконный промысел лососевых и исследованное судом с 2015 по 2018 годы, прекращено в связи с деятельным раскаянием. "Возможно, в этом одна из причин сохраняющейся криминогенной ситуации на промысле лососевых в бассейне реки Амур", - считает он.

Перечень особо ценных и ценных видов водных биологических ресурсов был утвержден приказом Минсельхоза от 23 октября 2019 года.

Ценные виды водных биоресурсов разделены на четыре пункта: рыбы, ракообразные, моллюски и иглокожие. В частности, в список ценных видов рыбы вошли белорыбица, камбала-калкан, камбала-тюрбо, кижуч, кумжа (форель), кутум, лосось атлантический (семга), лосось (озерный), микижа (пресноводная жилая форма), муксун, нельма, нерка, омуль арктический, омуль байкальский, сиг, судак, сима, стерлядь, таймень, угорь речной, чавыча и чир.

По данным Росрыболовства, кета и горбуша - основные виды лососевых, которых добывают российские рыбаки. Так, в 2019 году выловлено 329,4 тыс. тонн горбуши и 112,1 тыс. тонн кеты. Больше всего горбуши добыли рыбаки Камчатского края - 287,4 тыс. тонн, кеты - Сахалинской области - 46,4 тыс. тонн.

Кроме того, в прошлом году добыто 46,5 тыс. тонн нерки, 9,6 тыс. тонн кижуча, 322,4 тонн чавычи и 12,9 тонн симы.

Всего в прошлом году в РФ было добыто почти 500 тыс. тонн лососевых.