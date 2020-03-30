В Думе намерены во вторник принять закон о праве правительства вводить режим ЧС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник может рассмотреть законопроект, предоставляющий правительству право вводить режимы повышенной готовности и чрезвычайной ситуации на территории РФ, сразу в первом и в третьем чтении, сообщил в понедельник председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Если получится, это регламентом не запрещено, я буду просить рассмотреть законопроект и во втором, и в третьем чтении, с тем чтобы он максимально быстро вступил в силу", - сказал Пискарев журналистам.

Законопроект (931192-7) был внесен правительством РФ в Госдуму 26 марта. Он предлагает наделить кабмин правом вводить режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ либо на ее части и на установление обязательных правил поведения в таких режимах.

Также документ дает правительству право координировать единую государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС, а перечень причин таковых дополняет "распространением заболевания, представляющего опасность для окружающих".

Кроме того, законопроект предоставляет правительству право в случае ЧС или "возникновении угрозы заболевания, представляющего опасность для окружающих," ограничивать оптовую и розничную торговлю лекарствами по составленному им же списку сроком не более чем на 90 дней.

Предлагается также дать правительству право регулировать обращение с особо важными препаратами.

"Установление особого порядка регистрации и обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий, которые предназначены для применения в условиях военных действий, чрезвычайных ситуаций, предупреждения чрезвычайных ситуаций, профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих", - следует из перечня полномочий, предлагаемых для передачи правительству РФ.

Кроме того, правительство наделяется правом "в исключительных случаях" вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве. Такие изменения предлагается внести в действующий закон о несостоятельности.

Мораторий будет вводиться актом правительства, в котором должны быть "указаны отдельные виды экономической деятельности, предусмотренные Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, а также отдельные категории лиц и (или) перечень лиц", на которые будет распространяться мораторий, говорится в проекте.

Срок действия запрета на подачу заявлений о банкротстве будет определять правительство, оно сможет его продлевать, если не отпадут обстоятельства, послужившие основанием для его введения.

Принятие закона обеспечит защиту здоровья населения и нераспространение новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории РФ, отмечается в пояснительной записке к документу.