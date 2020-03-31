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Законопроект о праве правительства объявлять ЧС прошел первое чтение

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о праве правительства вводить режимы повышенной готовности и чрезвычайной ситуации на территории всей страны или отдельных регионов.

Пандемия коронавируса

Поправки (№931192-7) также дадут кабинету министров право устанавливать правила поведения для граждан при этих режимах. Правительство также сможет координировать единую государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС.

Список причин для введения таких режимах поправки дополняют "распространением заболевания, представляющего опасность для окружающих".

Предполагается также, что в случае ЧС или возникновения угрозы опасного заболевания правительство сможет на срок до 90 дней ограничивать оптовую и розничную торговлю лекарствами по составленному им же списку и право регулировать обращение с особо важными препаратами.

Также в условиях ЧС кабинет министров может получить право "в исключительных случаях" вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

В правительстве считают, что принятие этого закон поможет чиновникам более эффективно бороться с коронавирусом и защищать здоровье граждан, следует из пояснительной записки.

Ожидается, что второе и третье чтение законопроекта пройдет в ускоренном варианте, но с соблюдением всех требуемых процедур.

В правовом управлении Госдумы в отзыве на законопроект указали, что он может дать кабмину необоснованные полномочия. Там объяснили, что если с коронавирусом будет покончено, првительствовсе равно по своему усмотрению сможет принимать решения об организации и видах государственного контроля и надзора в 2020 году, что представляется необоснованным.

правительство Госдума

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