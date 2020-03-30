Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:40Заразились
на 30.03В России 1 841+307В мире 720 117+59 411

Коронавирус лишил корма гималайских медведей в единственном для них приюте в РФ

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Приют для гималайских медведей, изъятых у владельцев из-за жесткого обращения, просит помощи - животных нечем кормить из-за введения карантинных мер для борьбы с распространением COVID-19.

"Приют для медведей "Кипарисово" просит помощи. На сегодняшний день мы остались без средств к существованию", - пишут владельцы заведения в инстаграме.

Защитники животных уточнили "Интерфаксу", что из-за коронавируса не стало посетителей в приюте, который существует на средства, полученные от продажи входных билетов.

"Сейчас в приюте проживает семь самцов гималайских медведей. Сложилась ситуация, что животных стало нечем кормить", - отметили в приюте.

Организаторы просят, по возможности, помочь им с кормом для медведей.

Как сообщалось, строительство приюта "Кипарисово" началось весной 2019 года. Это первый в России приют для медведей, не приспособленных к жизни в дикой природе.

Медведи, живущие в приюте, были изъяты у граждан, которые содержали животных без разрешения, в маленьких клетках, на заправках АЗС. Таких животных нельзя научить жить самостоятельно без человека.

В "Кипарисово" медведи живут на огороженной территории с лесом, полем и водоемом. Животные обеспечены ветеринарным обслуживанием и правильным кормлением.

Приморский край

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Досрочный этап всероссийской переписи населения перенесли на неопределенный срок

Досрочный этап всероссийской переписи населения перенесли на неопределенный срок

Новый экипаж МКС отправится на станцию по графику вопреки пандемии

Новый экипаж МКС отправится на станцию по графику вопреки пандемии

"Яндекс" начал измерять уровень самоизоляции жителей крупных городов РФ

Студентов-медиков привлекут к борьбе с коронавирусом в РФ

Пандемия коронавируса

Число случаев коронавируса в России выросло до 1836

Число случаев коронавируса в России выросло до 1836

Минздрав назвал тяжелым состояние 32 пациентов с коронавирусом

Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор подсчитал, сколько заразилось коронавирусом в РФ контактным путем

Эксперт оценил шансы сдержать COVID-19 общей самоизоляцией в Московском регионе

Большинство жителей России изменили свой образ жизни из-за коронавируса

Большинство жителей России изменили свой образ жизни из-за коронавируса

В Думе намерены во вторник принять закон о праве правительства вводить режим ЧС

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');