Коронавирус лишил корма гималайских медведей в единственном для них приюте в РФ

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Приют для гималайских медведей, изъятых у владельцев из-за жесткого обращения, просит помощи - животных нечем кормить из-за введения карантинных мер для борьбы с распространением COVID-19.

"Приют для медведей "Кипарисово" просит помощи. На сегодняшний день мы остались без средств к существованию", - пишут владельцы заведения в инстаграме.

Защитники животных уточнили "Интерфаксу", что из-за коронавируса не стало посетителей в приюте, который существует на средства, полученные от продажи входных билетов.

"Сейчас в приюте проживает семь самцов гималайских медведей. Сложилась ситуация, что животных стало нечем кормить", - отметили в приюте.

Организаторы просят, по возможности, помочь им с кормом для медведей.

Как сообщалось, строительство приюта "Кипарисово" началось весной 2019 года. Это первый в России приют для медведей, не приспособленных к жизни в дикой природе.

Медведи, живущие в приюте, были изъяты у граждан, которые содержали животных без разрешения, в маленьких клетках, на заправках АЗС. Таких животных нельзя научить жить самостоятельно без человека.

В "Кипарисово" медведи живут на огороженной территории с лесом, полем и водоемом. Животные обеспечены ветеринарным обслуживанием и правильным кормлением.