Сезон охоты отменили в Ярославской области из-за коронавируса

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Власти Ярославской области отменили весенний сезон охоты, сообщает правительство региона в понедельник.

"Весенний сезон охоты, который должен был начаться в Ярославской области с 11 апреля, отменен. Такое решение было принято на очередном заседании регионального штаба по противодействию распространения коронавируса", - говорится в сообщении.

Как отметил зампредседателя регионального правительства Роман Колесов, ежегодно на охоту в Ярославскую область приезжает множество людей из других регионов.

"Сейчас главная задача - предотвратить распространение вируса", - приводятся в пресс-релизе слова Колесова.

По данным областного правительства, антибраконьерские группы продолжат патрулирование в охотничьих угодьях с целью выявления нарушителей законодательства.

В Ярославской области официально зафиксировано четыре случая заражения коронавирусом, в том числе у жителя Москвы, который приехал в регион на отдых. Одна из пациенток была выписана после выздоровления.