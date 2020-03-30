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Россиян, оказавшихся за границей в этом году, будут вывозить в РФ в первую очередь

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В Россию вывозными рейсами из других стран в первую очередь будут доставлять тех, кто оказался за границей после 1 января текущего года, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько.

"Коллегами из МИДа будут расставлены приоритеты. Первый приоритет заключается в том, что в первую очередь мы будем продолжать вывоз граждан, которые заехали в страну временного пребывания после 1 января 2020 года", - сказал он на брифинге в понедельник.

"А те, кто давно находятся в стране пребывания: на постоянном месте жительства или имеют двойное, тройное гражданство и, в общем-то, не собирались выезжать таким экстренным образом в России, то это будет следующий приоритет", - продолжил Нерадько.

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