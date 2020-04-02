Сбербанк, фонд "Память поколений" и Минкомсвязи начали помогать россиянам за границей

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк, благотворительный фонд "Память поколений" и Минкомсвязи по поручению правительства начали оказывать финансовую помощь россиянам, которые испытывают трудности с возвращением на родину и находятся за границей в сложной жизненной ситуации, сообщила пресс-служба кредитной организации.

С этими людьми связалось Минсвязи. Сбербанк выделил им денег, а фонд "Память поколений" обеспечил их перечисление уже более чем 400 гражданам".

По сведениям Сбербанка, на портал госуслуг направили просьбу о помощи 4000 россиян, которые не могут вернуться на родину. Из них 900 человек попросили материальную поддержку, более 400 из них уже получили ее.

Ранее 2 апреля премьер-министр Михаил Мишустин сказал, что правительство выделит для этих людей 500 млн рублей, в первую очередь, деньги пойдут на оплату их проживания.

Как сообщалось ранее, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Сбербанк разработают меры оказания материальной поддержки гражданам России, не имеющим возможности вернуться в Россию и не имеющим жилья в стране пребывания. Такую рекомендацию РСПП и Сбербанк получили по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Глава РСПП Александр Шохин сказал, что бизнес готов помочь этим людям деньгами, в том числе оплатить аренду жилья, но нужны точные данные, сколько таких людей и в чем именно ни нуждаются.