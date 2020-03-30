В регионах Центральной России выявлены новые случаи COVID-19

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией выявлены в ряде регионов Центрального федерального округа (ЦФО), состояние здоровья заболевших удовлетворительное, сообщают в понедельник региональные власти.

По информации пресс-службы правительства Тверской области, в регионе выявлен четвертый случай COVID-19. Диагноз подтвержден у жителя области, который недавно вернулся из-за рубежа. Пациент госпитализирован в Калининскую ЦРБ в Твери, состояние его здоровья - удовлетворительное.

Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с заболевшим, отметили в пресс-службе На сегодняшний день двое из них уже выздоровели, 27 марта они были выписаны из больницы. Два пациента проходят лечение.

По данным администрации Липецкой области, здесь также выявлен один новый случай заражения. Диагноз подтвердился у пациента, ранее помещенного в Липецкую областную инфекционную больницу с подозрением на новую инфекцию.

"В настоящее время заболевший находятся под наблюдением врачей и получает необходимое лечение в соответствии с действующим протоколом Минздрава России. Состояние пациента удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Всего в Липецкой области семь человек с диагнозом "коронавирусная инфекция".

В Тульской области официально подтвержден уже 12-й случай. По данным региональной оперативной группы, коронавирус обнаружен у жительницы Тулы, которая контактировала с ранее инфицированными людьми. Сейчас женщина находится на лечении в стационаре. Ее состояние удовлетворительное.

Еще трое зараженных выявлено в Белгородской области, число зараженных COVID-19 в регионе выросло до пяти, сообщила журналистам в понедельник заместитель начальника департамента здравоохранения Белгородской области - начальник управления организации медицинской помощи Ирина Николаева.

Из четырех зараженных мужчин трое покидали РФ. "Выезжавшие находились на режиме самоизоляции. Это жители Белгородского, Шебекинского и Алексеевского районов", - сказала Николаева. По ее словам, круг контактных лиц установлен.

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша сообщил, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в регионе выросло до трех. Анализ выявил COVID-19 у мужчины, который находился на карантине после возвращения из страны с высоким уровнем распространения новой инфекции, написал Шапша в соцсетях.

По его словам, заболевание у инфицированного протекает в легкой форме. У пациента весь период наблюдения остается нормальная температура.

"Таким образом на данный момент в области три подтвержденных случая заболевания. Один человек выздоровел и выписан. Два проходят специфическое лечение от коронавирусной инфекции. Болезнь протекает в легкой форме. В ближайшее время ожидаем их выздоровления", - отметил Шапша.

По данным правительства Ивановской области на понедельник, в регионе зарегистрировано девять случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Все зараженные госпитализированы в отдельные боксы и чувствуют себя нормально.

За последние сутки в регионе выявлено четыре положительных экспресс-теста, результаты отправлены в федеральную лабораторию для подтверждения или опровержения диагноза. Также в федеральной лаборатории ожидается ответ еще по одному положительному экспресс-тесту, зарегистрированному ранее. Круг контактов потенциально зараженных граждан определен и отработан, все контактировавшие находятся на карантине, подчеркнули в пресс-службе облправительства.

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области в понедельник подтвердило, что в регионе зарегистрировано два случая новой коронавирусной инфекции. Всего под медицинским наблюдением находятся более 2 тыс. человек, вернувшихся из стран с неблагополучной эпидситуацией.