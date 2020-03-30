S7 на фоне COVID-19 решила приспособить самолеты под перевозку грузов

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания S7 в условиях ограничений полетов из-за COVID-19 хочет приспособить пассажирские самолеты под перевозку грузов, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к группе S7.

"В текущей ситуации считаем важным вопрос о возможности перевозки некоторых грузов в салонах и багажниках пассажирских самолетов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "прорабатывается технический проект, сделаны запросы производителям - Boeing и Airbus". "Они планируют на этой неделе предоставить информацию", - отметил собеседник.

В пресс-службе S7 оперативно не ответили на запрос.

Парк S7 включает 101 самолет: 61 лайнер семейства Airbus A320, 23 Boeing-737 и 17 региональных Embraer.

После ограничений авиасообщения между РФ и другими странами S7 приостановила международные полеты - продолжаются только рейсы для вывоза россиян из-за рубежа.

S7 - вторая крупнейшая по пассажиропотоку авиакомпания в РФ. Основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми.