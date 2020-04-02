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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:17Заразились
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British Airways отстранит 36 000 сотрудников от работы

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Авиакомпания British Airways из-за отмены большинства рейсов отстранит от работы 36 000 сотрудников, сообщает BBC. Переговоры об этом с профсоюзом Unite union продолжаются больше недели, стороны в целом договорились по основным вопросам, осталось обсудить некоторые детали.

Экономический кризис

По условиям соглашения до 80% членов экипажей, наземного персонала, инженеров и сотрудников головного офиса будут отстранены от работы, но никого не уволят. В частности, под отстранение попадут все сотрудники, работающие в аэропортах Гэтвик и Лондон-Сити, где перевозчик заморозил свою деятельность до конца кризиса.

На время отстранения сотрудники будут получать часть зарплаты по схеме, утвержденной правительством, до 80% от зарплаты, но не более 2500 фунтов ($3100) в месяц.

British Airways и EasyJet пока не просили правительство о помощи. Высокопоставленные источники ВВС в EasyJet сказали, что, по их мнению, компании достаточно государственной схемы помощи с выплатой зарплат и гарантий по кредитам. Virgin Atlantic, напротив, просит правительство ей помочь. В правительстве уже заявили, что авиаперевозчики должны сначала исчерпать все свои резервы и только после этого могут обращаться к налогоплательщикам.

Хроника коронавируса. Апрель.

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В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмовВо вторник на Филиппинах наблюдался самый большой рост заболеваемости за один день. Число подтвержденных случаев заражения за все время пандемии превысило 2 тысячи. В общей сложности умерло 88 человек.  В Индонезии регионы начинают вводить комендантский час, чтобы замедлить заражаемость населения COVID-19. В Джакарте был зафиксирован рекордный уровень смертности в 10,9%, что в три раза превышает средний мировой показатель в 3,9%. В Индии продолжается общенациональный карантин. Людям запрещено выходить из домов, введен комендантский час. Число заразившихся коронавирусом выросло на 240 человек за одни сутки. Общее число больных составило 1637 человек.В Нью-Йоркской гавани разместился плавучий госпиталь Comfort ВМС США, который насчитывает 1000 больничных коек и 12 операционных. В настоящий момент в городе известно о 41 771 заболевших COVID-19 и 1 096 летальных исходах. В Египте на пирамиду Хеопса спроецировали сообщение с призывом оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции во время пандемии коронавируса. Власти страны также выразили благодарность врачам, которые сражаются с болезнью.
В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмов
British Airways EasyJet Virgin Atlantic Великобритания

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