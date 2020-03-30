"Интерфакс" откроет на время свободный доступ к СПАРК для малого и среднего бизнеса

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Группа "Интерфакс" объявила о предоставлении свободного доступа к аналитической системе "СПАРК" для компаний малого и среднего бизнеса на период действия карантинных ограничений.

"Многие компании малого и среднего бизнеса оказались сейчас в сложной ситуации, при этом сейчас им как никогда важно оперативно узнавать об изменениях у своих контрагентов, эффективно управлять дебиторской задолженностью, следить за изменениями на рынке. Кроме того, компании вынуждены переводить своих сотрудников на удаленную работу, и им требуются дополнительные рабочие места. Принимая все это во внимание, мы на время открыли свободный доступ компаниям малого и среднего бизнеса к системе "СПАРК-Интерфакс". Уверен, что это поможет бизнесу минимизировать потери, снизить риски, продолжить эффективно взаимодействовать с контрагентами", - заявил заместитель генерального директора "Интерфакса", руководитель проекта "СПАРК" Роман Лаба.

"Команда СПАРК предприняла необходимые меры для обеспечения бесперебойной работы в условиях повышенной нагрузки, мы продолжаем функционировать в режиме 24/7", - добавил Лаба.

Свободный доступ к системе "СПАРК" предоставляется сроком на две недели с момента оформления и подтверждения заявки на сайте проекта.

Функционал СПАРК также доступен и в мобильном приложении.