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"Интерфакс" откроет на время свободный доступ к СПАРК для малого и среднего бизнеса

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Группа "Интерфакс" объявила о предоставлении свободного доступа к аналитической системе "СПАРК" для компаний малого и среднего бизнеса на период действия карантинных ограничений.

"Многие компании малого и среднего бизнеса оказались сейчас в сложной ситуации, при этом сейчас им как никогда важно оперативно узнавать об изменениях у своих контрагентов, эффективно управлять дебиторской задолженностью, следить за изменениями на рынке. Кроме того, компании вынуждены переводить своих сотрудников на удаленную работу, и им требуются дополнительные рабочие места. Принимая все это во внимание, мы на время открыли свободный доступ компаниям малого и среднего бизнеса к системе "СПАРК-Интерфакс". Уверен, что это поможет бизнесу минимизировать потери, снизить риски, продолжить эффективно взаимодействовать с контрагентами", - заявил заместитель генерального директора "Интерфакса", руководитель проекта "СПАРК" Роман Лаба.

"Команда СПАРК предприняла необходимые меры для обеспечения бесперебойной работы в условиях повышенной нагрузки, мы продолжаем функционировать в режиме 24/7", - добавил Лаба.

Свободный доступ к системе "СПАРК" предоставляется сроком на две недели с момента оформления и подтверждения заявки на сайте проекта.

Функционал СПАРК также доступен и в мобильном приложении.

Система позволяет проверить статус и реквизиты компании или индивидуального предпринимателя, получить выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, отчеты "СПАРК-Риски" и "СПАРК-Профиль" для оценки финансового состояния, благонадежности контрагентов и управления дебиторской задолженностью.

Система "СПАРК-Интерфакс" - лидер и общепризнанный отраслевой стандарт на российском рынке услуг по оценке кредитных рисков и обеспечению безопасности бизнеса. Система используется для проверки компаний-контрагентов, управления рисками и дебиторской задолженностью. По данным опроса, проведенного компанией Deloitte, систему "СПАРК" для проверки благонадежности партнеров используют 71,5% компаний крупного и среднего бизнеса. В 2020 году СПАРК, с большим отрывом от конкурентов, возглавил рассчитываемый RAEX рейтинг информационно-аналитических систем для бизнеса.

СПАРК Интерфакс

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