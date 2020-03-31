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Сбербанк отменил плату за эквайринг для бизнеса до конца мая

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк сообщил, что отменил плату за сервисное обслуживание терминалов эквайринга и онлайн-касс (эквайринг) для бизнеса в период с 1 марта по 31 мая 2020 года. Эти "каникулы" банк может продлить в зависимости от развития ситуации.

Экономический кризис

Кредитная организация приняла это решение с учетом повсеместного снижения клиентопотока, от которого сильнее всего страдают небольшие торговые точки. Банк отменил сервисную плату за предоставленное оборудование, которую чаще всего платят предприятия малого и микробизнеса, чтобы поддержать эти компании.

"Это позволит не только помочь бизнесу, но и обезопасить наших граждан, обеспечив им возможность продолжать платить наиболее безопасным способом – безналично и бесконтактно", - прокомментировала это решение зампред правления банка Светлана Кирсанова.

Банк России пообещал с 15 апреля по 30 сентября ограничить максимальную эквайринговую комиссию для онлайн-покупок уровнем в 1%.

До этого банки и другие участники платежного рынка попросили председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину и премьер-министра Михаила Мишустина не вводить принудительное ограничение комиссий за эквайринг. Заявление подписали Ассоциация банков России, Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов, Ассоциация "Финансовые инновации", Национальный совет финансового рынка, Национальная платежная ассоциация, Ассоциация участников Мастеркард.

Сбербанк Банк России

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