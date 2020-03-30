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Аэрофлот отменит до пятницы несколько десятков рейсов

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" из-за ограничений по вывозу россиян из других стран, введенным правительственным штабом, отменит несколько десятков рейсов, ранее запланированных на период с 31 марта по 2 апреля.

"В связи с введёнными ограничениями по количеству прилетающих пассажиров в международный аэропорт "Шереметьево" (не более 500 человек в сутки), отменяются следующие рейсы", - говорится в сообщении "Аэрофлота".

31 марта отменяются рейсы в Женеву (SU2380/2381), Мадрид (SU2500/2501), Тель-Авив, (SU502/503), Амстердам (SU2550/2551), Берлин (SU2312/2313), Лондон (SU2582/2583), Нью-Йорк (SU102/103), Минск (SU1832/1833) и соответствующие обратные рейсы, а также рейсы в Токио (SU260), Бангкок (SU270/271, SU272), Ханой (SU290), Берлин (SU2316) и рейсы из Дублина (SU2591) и Сеула (SU251).

1 апреля авиакомпания не выполнит рейсы в Париж (SU2042), Брюссель (SU2168), Рим (SU2400), Стамбул (SU2132), Минск (SU1832), Тель-Авив (SU504), Бангкок (SU272), Мале (SU320), а также из Берлина (SU2617), Нью-Йорка (SU103), Бангкока (SU271, SU273), Брюсселя (SU2169), Токио (SU261), Ханоя (SU291), Рима (SU264), Стамбула (SU2133) и Минска (SU1833).

2 апреля будут отменены рейсы в Мадрид (SU2500), Минск (SU1830), Тель-Авив (SU502), Амстердам (SU2550), Берлин (SU2312), Нью-Йорк (SU102), Минск (SU1832), Токио (SU260), Берлин (SU2316), Бангкок (SU272), а также из Тель-Авива (SU503, SU505), Минска (SU1831, SU1833), Берлина (SU2313), Мале (SU321), Амстердама (SU2551), Мадрида (SU2501) и Бангкока (SU273).

"Граждан России, заинтересованных в возвращении на Родину, просим следить за информацией на официальном сайте "Аэрофлота" и в официальных аккаунтах компании в соцсетях и обращаться к перевозчику в случае объявления о выполнении рейсов", - отмечает компания.

Россия со вторника сокращает число рейсов для вывоза россиян из зарубежных стран, заявил ранее в понедельник заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Решение принято для более тщательной медицинской проверки прибывающих из-за рубежа пассажиров, объяснил он.

Росавиация позднее уточнила, что прилет граждан в Москву будет выполняться строго через аэропорт "Шереметьево" в количестве не более 500 человек в сутки, в других субъектах РФ - не более 200 человек в сутки.

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