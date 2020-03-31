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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:19Заразились
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Что случилось этой ночью: вторник, 31 марта

Четыре жертвы коронавируса в Москве, новые тесты COVID-19 США и РФ, причины ужесточения ограничений в столице

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Москве скончались четыре пациента в возрасте от 76 до 86 лет с подтвержденным коронавирусом. Все они имели хронические заболевания.

- Дональд Трамп рассказал о быстрых тестах на COVID-19. США намерены в ближайшее время широко применять тесты, которые за 5-15 минут могут определить наличие вируса у человека. По его словам, такими тестами планируется снабдить центры по всей стране в ближайшее время. После столь быстрого тестирования "будет назначено необходимое лечение". Также на ежедневном брифинге в Вашингтоне Дональд Трамп оценил вклад России и Китая в борьбу с коронавирусом в США и отметил, что число спасенных от вируса жизней превысило миллион.

- Роспотребнадзор, тем временем, сообщил о создании высокоточных тестов на коронавирус. Диагностический набор уже прошел клинические испытания и 25 марта 2020 года зарегистрирован для использования в России. Он позволит выявлять в одном исследовании сразу несколько типов вирусов.

- Американский университет Джона Хопкинса насчитал более 782 тыс. инфицированных коронавирусом. На первом месте по числу подтвержденных случаев заражения - Соединенные Штаты, где зафиксировано 161 297 инфицированных и 2 978 смертных случаев. В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает лидировать Италия. По состоянию на утро понедельника, в стране зарегистрировано 11 591 жертва инфекции и 101 739 больных.

- Вице-мэр Москвы прокомментировала причины ужесточения ограничительных мер. По ее словам, это "следствие того недопонимания, которое было у многих - тех, кто не хотел менять свой привычный образ жизни, кому тяжело посадить себя на изоляцию". В прошедшие выходные, заявила Ракова, не все москвичи прислушались к настоятельным рекомендациям не выходить на улицу и активно провели выходные.

- Аэрофлот отменит до пятницы несколько десятков рейсов. 31 марта отменяются 15 рейсов из "Шереметьево" в города Европы, Азии, США и обратно, 1 и 2 апреля - по 19 рейсов. 31 марта, согласно сообщению, "Аэрофлот" выполнит только три рейса, 1 и 2 апреля - по два рейса.

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