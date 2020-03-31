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Жительницу Кузбасса оштрафуют за фейк о смерти пациента от коронавируса

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Полиция Новокузнецка возбудила дело в отношении местной жительницы, которая распространяла слух о смерти молодого человека от коронавируса через соцсети, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Кузбассу во вторник.

Дело в отношении 33-летней женщины возбуждено по ч. 9 ст. 13. 15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации), ей грозит штраф до 100 тыс. рублей, говорится в сообщении.

По данным ведомства, через соцсети женщина утверждала, что в одной из городских больниц скончался пациент с коронавирусом.

"В результате проверки данные сведения не нашли своего подтверждения. Женщина пояснила стражам порядка, будто услышала данную информацию от родственницы, работающей в больнице. Она призналась, что не задумывалась о негативных последствиях фейкового вброса и удалила сообщение, как только поняла, что оно недостоверное", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что женщина принесла извинения всем, кого могло напугать ее сообщение, и призвала не повторять ее ошибки.

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