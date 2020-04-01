Губернатор Кузбасса лично выгнал торговцев из магазина

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев посетил в Новокузнецке торгово-развлекательный центр "Сити Молл" и лично потребовал, чтобы ТРЦ закрылся, а сотрудники разошлись. Видеозапись визита губернатора появилась в соцсетях.

"Незамедлительно опускайте занавес. Я вас оштрафую и очень сильно, вплоть до уголовной ответственности. Магазин покинуть, вам 15 минут на это, всех посетителей убрать", - заявил чиновник.

Торговцам он пригрозил штрафами.

В соцсетях жители Кузбасса сообщают о росте цен на различные фрукты, в частности на лимоны и яблоки.

В пресс-службе областного управления ФАС уточнили, что собирают информацию по росте цен на продукты и проверяет обоснованность повышения. Там добавили, что, к примеру, в одной из крупных тоговых сетей яблоки подорожали после отмены акции на этот товар.

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов в соцсетях рассказал, что по городу началось распространение фейков о том, что горожанам надо оставаться дома и закрыть при этом окна, так как вертолеты якобы будут распылять дезинфицирующие средства для борьбы с коронавирусом. Он призвал сохранять спокойствие и верить только официальной информации.

Аналогичная информация о якобы предстоящей обработке улиц с вертолетов появилась и в Алтайском крае. "Информация, распространяющаяся среди населения региона о якобы готовящейся обработке от вируса с вертолетов, не соответствует действительности. Таких мер не предполагалось и не предполагается", - сказали в пресс-центре регионального управления печати и массовых коммуникаций, отметив, что в настоящее время распространяется много "фейковых" новостей.

Как сообщалось, в регионе официально подтверждены три случая заражения коронавирусом. Все трое заболевших находятся в инфекционном отделении больницы N5 Барнаула, болезнь протекает в легкой форме и бессимптомно.

В других городах дезинфекция действительно проводится. В Омске и Красноярске городские дорожные службы провели очистку и дезинфекцию остановочных комплексов, сообщают пресс-службы мэрий.

На сегодняшний день в Омске было помыто и обработано дезинфицирующими средствами более 60 остановок общественного транспорта, в дальнейшем эти работы будут продолжены. Обработке подвергнутся остановки общественного транспорта, расположенные на основных автомагистралях, где традиционно отмечается активный пассажиропоток.

Коммунальные службы Красноярска начали санитарную обработку остановочных павильонов и пешеходных переходов по четырем маршрутам. Павильоны моют щелочным шампунем хлорамином, который убивает инфекцию.

Также в мэрии Красноярска рассказали, что обрабаатывают пешеходные переходы и лифты в них. Многие управляющие компании и ТСЖ города начали регулярно дезинфицировать подъезды многоквартирных домов, отчитались чиновники

В Новосибирской области с 1 по 5 апреля запустили систему оповещения населения, которая будет напомнить об ограничительных мерах, введенных властями региона для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"Оповещение будет осуществляться каждый час с 9:00 до 21:00 во всех муниципальных образованиях Новосибирской области через электросирены, уличные громкоговорители и видеоэкраны, в том числе на станциях метро, железнодорожных вокзалах и в аэропорту. В сообщении прозвучит дикторский текст о необходимости оставаться дома", - говорится в сообщении.