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Машина сбила насмерть журналиста телекомпании "Вести Новосибирск"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Новосибирске в результате наезда автомобиля погиб журналист Антон Лучанский, больше десяти лет проработавший в компании "Вести Новосибирск". Об этом сообщила телекомпания.

ДТП произошло около десяти часов вечера по местному времени 30 марта на улице Богдана Хмельницкого. По данным областного управления ГИБДД, 26-летний водитель Mercedes Е200 сбил мужчину, который вышел из трамвая и переходил проезжую часть. Пешеход погиб на месте от травм. Телекомпания сообщила, что Лучанского повезли в больницу, но не смогли спасти.

Время и место похорон будет объявлено позднее. У Лучанского остались жена и ребенок.

Фильм Лучанского "Правдивая история людей" стал финалистом российской национальной телевизионной премии "ТЭФИ" в 2019 году.

Вести-Новосибирск Новосибирск Антон Лучанский

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