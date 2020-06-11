Автомобиль сбил троих человек на остановке в Петербурге

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Во Фрунзенском районе Петербурга легковой автомобиль влетел в остановку общественного транспорта, есть пострадавшие, сообщила в четверг пресс-служба городского управления МЧС.

Инцидент произошёл в 23:24 по Москве на проспекте Славы.

"Легковой автомобиль совершил наезд на остановку и сбил трех человек (детей нет)", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают экстренные службы. Пострадавших осматривают медики, их состояние уточняется.

По данным регионального УГИБДД, 19-летний водитель автомобиля "Тойота" не справился с управлением и выехал на тротуар, протаранив остановку. Пострадали трое пешеходов в возрасте от 23 до 25 лет, они получили травмы средней степени тяжести.