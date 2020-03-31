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Urals подешевела до $13 за баррель

Urals подешевела до $13 за баррель
Фото: Reuters

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Цена российской нефти Urals обновила очередной антирекорд и подешевела до $13 за баррель 30 марта, пишет ценовое агентство Argus.

Экономический кризис

Цена на этот сорт в Северо-Западной Европе (СЗЕ) в абсолютном исчислении по сравнению с пятнией она снизилась еще на $3,2 за баррель, до минимального уровня с марта 1999 года (CIF Роттердам).

Скидка на Urals относительно Североморского датированного (аналог Brent) осталась прежней - $4,75 за баррель. (CIF Роттердам). Это максимальное значение дисконта с июня 2008 года.

Стоимость партий Urals объемом по 80 000 тонн в Средиземноморье в абсолютном выражении уменьшилась с пятницы по понедельник на $3,2 за баррель, до минимального значения с июня 1999 года - $15,25 за баррель (CIF Аугуста). Скидка на этот сорт относительно эталона также не изменилась - $2,50 за баррель (CIF Аугуста). Дисконт на российскую нефть остается на самом высоком уровне с мая 2018 года.

31 марта фьючерсы на Brent на бирже Ice начали медленно дорожать, поскольку трейдеров ободрила новость о возможном сотрудничестве России и США в стабилизации рынков. Накануне эта тема обсуждалась во время телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, отмечает агентство.

"Участники рынка не исключают довольно продолжительного периода сохранения низких цен на нефть из-за сокращения нефтепереработки. Спрос на многие нефтепродукты в мире резко уменьшился вследствие значительного снижения мировой экономической активности из-за пандемии коронавируса. Окончание срока действия сделки ОПЕК+ усугубило ситуацию и привело к увеличению предложения сырья на мировом рынке", - пишет Argus.

Urals Роттердам Argus Brent

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