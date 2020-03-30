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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:28Заразились
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Трамп и Путин согласились, что энергорынки нуждаются в стабильности

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Президенты США и РФ в ходе телефонного разговора в понедельник пришли к соглашению, что мировые энергорынки необходимо поддерживать в стабильном состоянии, говорится в заявлении Белого дома.

"Президент Трамп и президент Путин согласились с важностью того, чтобы на глобальных энергетических рынках (была - ИФ) стабильность", - отмечается в документе.

"Президент Трамп и президент Путин обсудили последние события вокруг пандемии коронавируса и усилия по борьбе с ним. Оба лидера согласились тесно работать посредством формата G20, чтобы активизировать международную кампанию для победы над вирусом и оживить глобальную экономику", - также говорится в нем.

Кроме того, в документе отмечается, что лидеры двух стран обсудили ситуацию в Венесуэле, и что президент США заявил президенту России о необходимости демократического перехода власти в этой стране.

"Президент Трамп отметил, что ситуация в Венесуэле ужасна, и все мы заинтересованы в демократическом переходе (власти) для того, чтобы покончить с продолжающимся кризисом", - констатирует Белый дом.

США РФ Дональд Трамп Владимир Путин

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