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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:34Заразились
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Умерший в Пензе пациент с коронавирусом имел хронические заболевания

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Пензе в больнице умер 75-летний пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина.

"Причина смерти уточняется. Имел многочисленные хронические заболевания", - сказала Черемушкина журналистам во вторник.

Пандемия коронавируса

Пресс-секретарь уточнила "Интерфаксу", что пенсионер - из контактной группы заразившейся ранее пожилой женщины.

На сайте правительства региона отмечается, что у пациента имелись множественные сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Сейчас проводятся исследования, по итогам которых будет дано заключение о причине смерти.

Ранее о летальном случае в Пензенской области сообщал оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России.

Это первый смертельный случай в Пензенской области и второй в Приволжском федеральном округе.

По последним данным, в Пензенской области 12 пациентов с подтвержденным COVID-19.

Всего в России зафиксировано 2337 случаев коронавирусной инфекции в 73 регионах. Выздоровел 121 человек, умерло 17 заразившихся.

Пензенская область

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