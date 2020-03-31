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Минздрав и губернаторов обязали подавать сведения и номера телефонов людей с COVID-19

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ поручило Минздраву России и руководителям регионов с 1 апреля предоставлять в Минкомсвязь и рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом сведения о заболевших этой инфекцией и контактировавших с ними лицах.

Пандемия коронавируса

"Минздраву России совместно с высшими должностными лицами субъектов РФ обеспечить представление, начиная с 1 апреля 2020 года, в Минкомсвязи России и рабочую группу Госсовета РФ по противодействию распространения коронавируса сведений о гражданах, заболевших новой коронавирусной инфекцией, контактировавших с ними лицах, а также гражданах, находящихся на карантине", - говорится в решениях координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Текст решений опубликован на сайте кабинета министров.

"Минкомсвязи России обеспечить с 1 апреля 2020 года получение от сотовых операторов сведений о номерах мобильных телефонов указанных выше лиц", - говорится в документе.

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