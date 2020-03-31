В фонде заболевшего COVID-19 Лещенко отвергли обвинения в нарушении певцом карантина

Певец Лев Лещенко Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Народный артист РСФСР Лев Лещенко не нарушал введенный мэром Москвы Сергеем Собяниным режим самоизоляции, заявил директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель.

"Учитывая большое количество негативных кривотолков и обвинений Лещенко в нарушении режима карантина, разъясняем действительную хронологию событий. Лещенко вместе с коллективом, в сопровождении супруги Ирины, вернулся с гастролей из США 11 марта. Возвращение проходило транзитом через город Ницца (Франция) с короткой остановкой в связи с осложнением погоды. Указ о самоизоляции и карантине из этих стран был опубликован мэром Москвы 16 марта и получен смс-сообщением 16 марта", - сообщил Гайдель на странице певца Лещенко в Инстаграм.

Он также уточнил, что на сегодняшний день тест супруги певца Ирины на коронавирус отрицательный. Также здоровы все сотрудники и ближнее окружение певца.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что у певца Льва Лещенко подтвержден коронавирус, который стал причиной пневмонии. 24 марта Лещенко с супругой был госпитализирован в больницу в Коммунарку с воспалением лёгких.