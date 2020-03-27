Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:48Заразились
на 26.03В России 840+182В мире 529 591+61 997

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
Певец Лев Лещенко
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - У 78-летнего советского и российского певца, народного артиста РСФСР Льва Лещенко подтвержден коронавирус, который стал причиной пневмонии, сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

"Спекуляции некоторых СМИ на тему состояния здоровья Льва Валерьяновича Лещенко заставили меня утром спросить его официального разрешения опубликовать этот пост. Лев Валерьянович поступил к нам в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии. После дообследования была подтверждена короновирусная этиология пневмонии", - сообщил Проценко в фейсбуке.

В РоссииВинокур заявил, что пока неизвестен результат анализов Лещенко на COVID-19Читать подробнее

Он уточнил, что "в первые сутки после поступления состояние пациента ухудшилось - наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови. В связи с этим мы продолжили лечение в условиях отделения реанимации. На сегодняшний день состояние пациента стабильно и он не нуждается в дополнительном кислороде, и мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении".

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что состояние народного артиста улучшилось, что дает возможность врачам рассчитывать на благоприятное развитие событий.

24 марта стало известно, что Лещенко с супругой госпитализированы в больницу в Коммунарке с воспалением легких. Накануне его перевели в реанимацию.

Эпидемия одиночества

12
Сеул, Южная КореяРио-де-Жанейро, БразилияКатманду, НепалДакар, СенегалПрага, ЧехияБрюссель, БельгияШанхай, КитайВашингтон, СШАРио-де-Жанейро, БразилияРим, ИталияКиев, УкраинаНью-Йорк, США
Сеул, Южная Корея
Лев Лещенко

Новости по теме

Новости

Большой театр отменил июньские гастроли в США

Большой театр впервые в истории покажет в интернете постановки "золотого фонда"

Большой театр впервые в истории покажет в интернете постановки "золотого фонда"

Что случилось этой ночью: четверг, 26 марта

Элтон Джон устроит благотворительный телеконцерт с другими звездами

Концертный директор Лещенко объяснил причины его перевода в реанимацию

Умершие знаменитости

Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

"Тотальный диктант-2020" перенесли на 17 октября

Что случилось этой ночью: понедельник, 23 марта

Пласидо Доминго заразился новым коронавирусом

На "Евровидение-2021" не допустят с песнями этого года

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');