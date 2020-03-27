У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

Певец Лев Лещенко Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - У 78-летнего советского и российского певца, народного артиста РСФСР Льва Лещенко подтвержден коронавирус, который стал причиной пневмонии, сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

"Спекуляции некоторых СМИ на тему состояния здоровья Льва Валерьяновича Лещенко заставили меня утром спросить его официального разрешения опубликовать этот пост. Лев Валерьянович поступил к нам в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии. После дообследования была подтверждена короновирусная этиология пневмонии", - сообщил Проценко в фейсбуке.

Он уточнил, что "в первые сутки после поступления состояние пациента ухудшилось - наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови. В связи с этим мы продолжили лечение в условиях отделения реанимации. На сегодняшний день состояние пациента стабильно и он не нуждается в дополнительном кислороде, и мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении".

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что состояние народного артиста улучшилось, что дает возможность врачам рассчитывать на благоприятное развитие событий.

24 марта стало известно, что Лещенко с супругой госпитализированы в больницу в Коммунарке с воспалением легких. Накануне его перевели в реанимацию.