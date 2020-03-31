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МИДу и Минтрансу поручили ежедневно сверять списки россиян, возвращающихся на родину

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - МИД РФ совместно с Минтрансом и Росавиацией будут проводить ежедневную сверку списка граждан, желающих вернуться в Россию и уже вернувшихся на родину.

"МИД России, Минтрансу России и Росавиации организовать ежедневную совместную сверку сведений о фактически возвращенных гражданах РФ и о гражданах, заявивших о желании вернуться в Российскую Федерацию", - говорится в поручениях премьер-министра РФ Михаила Мишустина по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, премьер поручил МИД РФ обеспечить Минкомсвязи, Фонду социального страхования и рабочей группе Госсовета доступ к данным граждан, изъявивших желание вернуться в Россию, чтобы предупредить их о необходимости заполнения электронной формы на едином портале государственных и муниципальных услуг. Оповещение будет вестись по СМС.

В форме граждане должны будут указать сведения о себе, в том числе об адресе фактического проживания и планируемом адресе проживания на время самоизоляции или карантина.

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