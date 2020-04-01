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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:33Заразились
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В Россию будут пускать не более 700 человек в сутки

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Ежедневно в Россию будут прибывать не более 700 граждан из других стран, но в некоторых случаях могут быть сделаны исключения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Исключения она связала с решениями других стран, где остаются россияне, желающие вернуться домой.

Пандемия коронавируса

"Принято решение, что мы будем направлять чартерные борта за нашими гражданами, но количество прибывающих будет ограничено, чтобы четко отслеживать и не допускать неконтролируемого распространения инфекции. Ежедневно в московский хаб должно прилетать не более 500 человек. В аэропорты других городов - до 200", - сказала она.

Голикова также сообщила, что прилетающих в обязательном порядке будут помещатьв обсерваторы в случае, если они прилетели в города, где у них нет постоянной прописки и места жительства.

Ранее "Коммерсантъ" писал, что Роспотребнадзор предложил ограничить прием аэропортами россиян до 500 человек в сутки для авиаузлом Москвы и еще 200 - в остальных регионах. В МИДе, по данным газеты, отметили, квоты сразу осложнили, а где-то и парализовали процесс возвращения граждан.

Хроника коронавируса. Апрель.

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В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмовВо вторник на Филиппинах наблюдался самый большой рост заболеваемости за один день. Число подтвержденных случаев заражения за все время пандемии превысило 2 тысячи. В общей сложности умерло 88 человек.  В Индонезии регионы начинают вводить комендантский час, чтобы замедлить заражаемость населения COVID-19. В Джакарте был зафиксирован рекордный уровень смертности в 10,9%, что в три раза превышает средний мировой показатель в 3,9%. В Индии продолжается общенациональный карантин. Людям запрещено выходить из домов, введен комендантский час. Число заразившихся коронавирусом выросло на 240 человек за одни сутки. Общее число больных составило 1637 человек.В Нью-Йоркской гавани разместился плавучий госпиталь Comfort ВМС США, который насчитывает 1000 больничных коек и 12 операционных. В настоящий момент в городе известно о 41 771 заболевших COVID-19 и 1 096 летальных исходах. В Египте на пирамиду Хеопса спроецировали сообщение с призывом оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции во время пандемии коронавируса. Власти страны также выразили благодарность врачам, которые сражаются с болезнью.
В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмов
Татьяна Голикова Роспотребнадзор Москва

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