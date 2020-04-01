В Россию будут пускать не более 700 человек в сутки

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Ежедневно в Россию будут прибывать не более 700 граждан из других стран, но в некоторых случаях могут быть сделаны исключения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Исключения она связала с решениями других стран, где остаются россияне, желающие вернуться домой.

"Принято решение, что мы будем направлять чартерные борта за нашими гражданами, но количество прибывающих будет ограничено, чтобы четко отслеживать и не допускать неконтролируемого распространения инфекции. Ежедневно в московский хаб должно прилетать не более 500 человек. В аэропорты других городов - до 200", - сказала она.

Голикова также сообщила, что прилетающих в обязательном порядке будут помещатьв обсерваторы в случае, если они прилетели в города, где у них нет постоянной прописки и места жительства.

Ранее "Коммерсантъ" писал, что Роспотребнадзор предложил ограничить прием аэропортами россиян до 500 человек в сутки для авиаузлом Москвы и еще 200 - в остальных регионах. В МИДе, по данным газеты, отметили, квоты сразу осложнили, а где-то и парализовали процесс возвращения граждан.