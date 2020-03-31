Самарский губернатор сообщил о "несвоевременной" отставке главы областного Минздрава

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Глава Минздрава Самарской области Михаил Ратманов подал заявление об уходе по собственному желанию, ему срочно ищут замену, сообщил глава региона Дмитрий Азаров.

Он уточнил, что Ратманов останется во главе министерства до конца недели. "Не вовремя", - оценил губернатор отставку чиновника.

По данным информированного источника "Интерфакса", Ратманов перейдет на работу в Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России.

Он возглавлял областной Минздрав с ноября 2018 года, а до того был министром здравоохранения Северной Осетии.