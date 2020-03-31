Автомобили возрастом от 4 до 10 лет будут проходить техосмотр раз в два года

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла ряд поправок, изменяющих процедуру прохождения техосмотра для автомобилей.

Принятые поправки предусматривают, что техосмотр должен проводиться каждые 24 месяца в отношении транспортных средств, с года выпуска в обращение которых прошло от четырех до 10 лет, включая год их выпуска, указанный в паспорте транспортного средства и (или) свидетельстве о регистрации транспортного средства.

Это касается легковых, грузовых автомобилей, разрешенная максимальная масса которых составляет до 3,5 тонн. Такой же принцип распространяется на прицепы и полуприцепы, мототранспортные средства.

В настоящее время право проходить техосмотр раз в два года распространяется на автомобили, с года выпуска которых прошло от трех до семи лет.

Принятые во вторник Госдумой поправки предусматривают, что каждые 12 месяцев должны будут проходить техосмотр указанные выше транспортные средства, с года выпуска в обращение которых прошло более, чем 10 лет (действует - более, чем семь лет).

Раз в год также должны будут проходить техосмотр транспортные средства, с года выпуска в обращение которых прошло не более чем пять лет, если речь идет о легковом такси, автобусах, грузовых автомобилях, предназначенных и оборудованных для перевозок пассажиров, с числом мест для сидения более чем восемь (за исключением места для водителя).

То же касается грузовых автомобилей, разрешенная максимальная масса которых составляет более 3,5 тонны; транспортных средств, оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов; а также автомобилей, предназначенных для обучения управлению транспортными средствами.

Если же легковые такси и указанные вместе с ними автомобили "старше" пяти лет, то они должны проходить техосмотр каждые шесть месяцев.

Кроме того, поправки предусматривают, что не требуется проведение технического осмотра в первые четыре года (а не три, как сейчас), включая год выпуска, в отношении легковых автомобилей, грузовых авто, разрешенная максимальная масса которых составляет до 3,5 тонн, мототранспортных средств, а также прицепов и полуприцепов.