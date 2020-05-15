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Страховщики предупредили о последствиях отказа от отложенного техосмотра после пандемии

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Автовладелец, который не исполнит новое требование закона об ОСАГО об отложенном на время пандемии техосмотре, может не бояться блокировки действующего полиса "автогражданки", сообщил в эфире ВГТРК президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс. Однако страховщик ОСАГО может выдвинуть клиенту регрессное требование, добавил он.

Пандемия коронавируса

"В дальнейшем мы будем лоббировать полную отвязку полиса ОСАГО от диагностической карты", - добавил Юргенс.

Госдума на этой неделе приняла в трех чтениях поправки в закон об ОСАГО, которые разрешают отложить до 31 октября техосмотр водителям, которые не могли его пройти в период действия карантинных мер, но хотели оформить полис ОСАГО. Ранее без подтверждения актуального техосмотра полис ОСАГО было приобрести нельзя, а без него нельзя было ездить.

Теперь норма об отсроченном техосмотре вводится задним числом и распространяется на заключенные в апреле этого года договоры ОСАГО без диагностических карт.

Пункты прохождения техосмотра в ряде регионов, в том числе Москве и Подмосковье, были закрыты со введением карантинных ограничений. Банк России тогда предложил отсрочить эти проверки и "оторвать" на период карантинных мер продажи полисов ОСАГО от данных по актуальности диагностических карт водителей.

О том, что ожидает нерасторопных автовладельцев, сообщил "Интерфаксу" заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов.

"Водитель, который после октября продолжит выезжать на дороги с просроченной диагностической картой, действительно не рискует потерять полис ОСАГО. Однако если по его вине произойдет ДТП, а подтверждения актуального документа о пройденном ТО не окажется, страховщик ОСАГО после выплаты возмещения пострадавшему по закону получает право обратить регрессное требование к причинителю вреда в объеме произведенной выплаты", - сообщил Ефремов. Поэтому водителям нужно уложиться в сроки, отведенные законом для прохождения ТО.

Полная отвязка диагностических карт от полисов ОСАГО, по мнению Ефремова, возможна на более позднем этапе, когда будет создана альтернативная система контроля за прохождением техосмотра.

Проверка цифровых пропусков в Москве

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Банк России коронавирус ОСАГО РСА Игорь Юргенс Сергей Ефремов

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