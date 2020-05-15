Страховщики предупредили о последствиях отказа от отложенного техосмотра после пандемии

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Автовладелец, который не исполнит новое требование закона об ОСАГО об отложенном на время пандемии техосмотре, может не бояться блокировки действующего полиса "автогражданки", сообщил в эфире ВГТРК президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс. Однако страховщик ОСАГО может выдвинуть клиенту регрессное требование, добавил он.

"В дальнейшем мы будем лоббировать полную отвязку полиса ОСАГО от диагностической карты", - добавил Юргенс.

Госдума на этой неделе приняла в трех чтениях поправки в закон об ОСАГО, которые разрешают отложить до 31 октября техосмотр водителям, которые не могли его пройти в период действия карантинных мер, но хотели оформить полис ОСАГО. Ранее без подтверждения актуального техосмотра полис ОСАГО было приобрести нельзя, а без него нельзя было ездить.

Теперь норма об отсроченном техосмотре вводится задним числом и распространяется на заключенные в апреле этого года договоры ОСАГО без диагностических карт.

Пункты прохождения техосмотра в ряде регионов, в том числе Москве и Подмосковье, были закрыты со введением карантинных ограничений. Банк России тогда предложил отсрочить эти проверки и "оторвать" на период карантинных мер продажи полисов ОСАГО от данных по актуальности диагностических карт водителей.

О том, что ожидает нерасторопных автовладельцев, сообщил "Интерфаксу" заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов.

"Водитель, который после октября продолжит выезжать на дороги с просроченной диагностической картой, действительно не рискует потерять полис ОСАГО. Однако если по его вине произойдет ДТП, а подтверждения актуального документа о пройденном ТО не окажется, страховщик ОСАГО после выплаты возмещения пострадавшему по закону получает право обратить регрессное требование к причинителю вреда в объеме произведенной выплаты", - сообщил Ефремов. Поэтому водителям нужно уложиться в сроки, отведенные законом для прохождения ТО.

Полная отвязка диагностических карт от полисов ОСАГО, по мнению Ефремова, возможна на более позднем этапе, когда будет создана альтернативная система контроля за прохождением техосмотра.