Регионы Поволжья введут пропускную систему на время самоизоляции

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Система пропусков будет действовать в ряде регионов Поволжья в период полной самоизоляции, покидать свои дома граждане смогут, оформив специальные документы.

Так, в Ульяновской области ходить на работу по справкам нужно будет уже со среды, 1 апреля. Соответствующее распоряжение подписал председатель регионального правительства Александр Смекалин.

"Каждая организация должна представить в контакт-центр копию приказа с поименным перечнем специалистов, которые продолжат работать. После этого организация получает право выдачи справок-пропусков. Это сделано для того, чтобы службы, контролирующие перемещения по городу, могли сопоставить данные, проверить, действительно ли человек вызван на работу, подала ли организация сведения", - сообщил Смекалин на своей странице в соцсетях.

Он добавил, что форма справки будет единой. Проверки наличия таких справок начнутся уже с завтрашнего дня.

Во вторник в Ульяновской области введен режим повышенной самоизоляции. В период по 5 апреля гражданам необходимо соблюдать дистанцию до других людей не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте. Ограничения не распространяются на работу медицинских специалистов и сотрудников экстренных служб.

Пропускной режим во вторник утвердят и в Самарской области, сообщил журналистам губернатор региона Дмитрий Азаров.

"Передвижение по территории региона будет осуществляться при наличии документа - справки работодателя по форме, установленной правительством Самарской области. Такая форма сегодня будет утверждена оперативным штабом", - сказал он.

По его словам, на предприятиях и в организациях будут созданы условия, чтобы сотрудники находились друг от друга не менее, чем на 1,5 метра.

В Башкирии в период полной самоизоляции граждан также будет действовать пропускной режим, сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании правительства во вторник. Главы муниципалитетов должны разработать и утвердить порядок его обеспечения уже утром в среду.

"Каждый муниципалитет, каждый глава сам лично определяет порядок обеспечения пропускного режима и выдачи удостоверений, это зона ответственности муниципальных штабов", - сказал Хабиров.

В свою очередь глава администрации Уфы Ульфат Мустафин сообщил о почти полной готовности положения о пропускном режиме. По его словам, уже разработаны макеты пластиковых пропусков для сотрудников государственных органов управления, муниципальных предприятий, учреждений городского округа, а также форма справки, выдаваемой сотрудникам на предприятиях, деятельность которых не прекращена.

Режим полной самоизоляции введен указом главы Башкирии и начнет действовать в 18:00 мск.

В Пермском крае также предусмотрено введение системы специальных пропусков, разрешающих передвижение в рабочих целях, сообщил журналистам врио губернатора региона Дмитрий Махонин после заседания оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса во вторник.

Первое время такие пропуски будут выдавать работодатели, а в дальнейшем будут применяться бланки строгой отчетности. Махонин отметил, что во вторник все работодатели получат подробную информацию о порядке выдачи спецпропусков.