Власти Якутии будут проверять соблюдение самоизоляции через видеозвонки

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Глава Якутии Айсен Николаев назвал видеозвонки наиболее эффективным методом проверки того, как граждане соблюдют самоизоляцию. Делать звонки будут соцслужбы и работодатели, добавил он.

Население Якутии невелико, поэтому запускать системы слежения, как планируют власти Москвы, не имеет смысла, объяснил он "Интерфаксу".

"У нас не так много населения. В том же Якутске, например, 350 тыс. человек. Считаем, что на сегодняшнем этапе гораздо более действенными будут видеозвонки гражданам от работодателей и социальных служб. Так мы будем убеждаться, что люди реально соблюдают режим самоизоляции, - сказал он. - Хотя также изучаем возможность использования для слежения геотрекинг и разные системы".

Также в регионе полицейские следят за соблюдением ограничений. Они, в частности, проверяют работу учреждений на предмет незаконной торговли и незаконного предпринимательства.

"Мы понимаем, что после введения запрета на продажу алкоголя у нас могут активизироваться так называемые бутлегеры. По ним также будет работа вестись. Ну и, конечно, правоохранительным органам даны поручения при патрулировании уделять особое внимание гражданам старшего возраста с целью разъяснения им важности соблюдения режима самоизоляции", - добавил Николаев.

Пока в Якутии было выявлено 15 человек, зараженных коронавирусом. 31 марта был выписан первый выздоровевший пациент, выписка еще пяти человек ожидается 2 апреля.

С 28 марта по 5 апреля включительно в регионе закрыты все торговые и торгово-развлекательные центры, ярмарки, предприятия, связанные с индустрией красоты, фитнес-залы, бассейны, спортивные и компьютерные клубы, ледовые парки и горнолыжные базы. Работают только продуктовые магазины и объекты торговли товарами первой необходимости.

Студенты переведены на дистанционное обучение, школы распущены на каникулы с последующим переходом на удаленку.

С 31 марта в Якутске, Жатае, Нерюнгринском и Мирнинском районах Якутии вводится режим полной самоизоляции. Кроме того, до 6 апреля в этих муниципальных образованиях запрещается продажа алкоголя.