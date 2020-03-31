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В Сочи запретили передвижение на личном транспорте

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Власти Сочи ввели дополнительные меры самоизоляции граждан из-за угрозы распространения коронавируса.

"Жителям и отдыхающим запрещено покидать места своего проживания, за исключением жизненно необходимых случаев", - сообщает пресс-служба администрации Сочи во вторник.

Дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса связаны с введением карантина в регионе.

"Передвижение жителей личным автотранспортом возможно в исключительных случаях на основании спецразрешений", - подчеркивает пресс-служба.

Исключение будет сделано для автомобилей тех сотрудников, которые в этот период обязаны быть на рабочем месте. Транзитный транспорт должен следовать в объезд населённых пунктов Краснодарского края.

"На постах при взъезде в регион с водителями большегрузов, следующих транзитом, будет проводиться разъяснительная работа", - добавили в пресс-службе.

Между тем, в пресс-службе сообщили, что сегодня врачи выписали первого пациента, переболевшего коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что в Сочи введен режим самоизоляции, а с 18:00 вторника, вводится карантин.

В больницах Сочи с подозрением на коронавирус лежат 30 человек. Состояние у всех удовлетворительное. Семь человек находится на лечении в инфекционной больнице курорта, а 511 человек - под наблюдением врача и ожидают отбора проб на десятый день.

Сочи

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