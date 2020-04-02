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Трехцветные пропуска на передвижение будут выдавать в Сочи

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Власти Сочи приступили к выдаче специальных пропусков для передвижения на автомобиле и пешком в условия коронавируса.

"В соответствии с постановлением губернатора Краснодарского края о введении ограничительных мер, разработана форма и порядок выдачи пропусков на передвижение граждан и транспортных средств", - сказал журналистам в четверг начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Вадим Снегирев.

Он отметил, что представители госструктур передвигаются с предъявлением ведомственных удостоверений.

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"Пропуска существуют в трех видах: синие - выдаются тем, кто осуществляет транзитные перевозки за территорией Краснодарского края; красные - дают право передвижения транспортным средствам, обеспечивающим передвижение между муниципальными образованиями Краснодарского края, выдаются главой региона; зеленые - дают право на передвижение внутри муниципального образования и выдаются главой Сочи", - сказал Снегирев.

По его словам, зеленые пропуска уже выдаются. "В течение сегодняшнего дня они будут выданы тем предприятиям и организациям, которые включены в перечень и утверждены соответствующим постановлением главы города", - отметил руководитель управления.

Он также подчеркнул, что таким же способом выдаются пропуска и на передвижение граждан. "Предприятия оформляют пропуска и подписываются руководителями", - сказал Снегирев.

Как сообщалось, в Краснодарском крае с 31 марта по 5 апреля введен карантин. Запрещено передвижение по городу. Закрыты все горнолыжные курорты, развлекательные центры, промышленные магазины, образовательные учреждения. Работают только продуктовые магазины и аптеки.

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