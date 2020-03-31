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ОНК попросила отпустить из СИЗО лиц, не представляющих опасности для общества

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков обратился к руководству правоохранительных и надзорных органов, а также главе Верховного суда РФ с открытым письмом, в котором призывает перевести обвиняемых в ненасильственных преступлениях заключенных под домашний арест в связи с пандемией COVID-19, а также введенных ФСИН ограничительных мер.

"Считаю важным, чтобы суды и правоохранительные органы приняли во внимание рекомендации правозащитного сообщества при избрании альтернативной меры пресечения, ведь домашний арест сам по себе является мерой изоляции", - говорится в письме руководителя столичного ОНК Георгия Волкова, которое есть в распоряжении "Интерфакса".

По его словам, активное избрание судами альтернативной меры пресечения позволит сдержать распространение вируса, защитить от него людей, находящихся в местах принудительного содержания, сотрудников уголовно-исполнительной системы и сотрудников правоохранительных органов.

Волков также попросил суды предоставить отсрочку исполнения административных наказаний в виде административного ареста либо заменить его альтернативным наказанием. Кроме того, он напомнил, что Верховный комиссар Организации Объединенных наций по правам человека призвала все государства освободить заключенных, не представляющих опасности, и в кратчайшие сроки разгрузить тюрьмы.

В письме Волков отмечает, что правозащитное сообщество очень озабочено сложной эпидемиологической ситуацией, возникшей в мире и в РФ. По его словам, на данный момент в Москве приняты беспрецедентные меры по борьбе с распространением коронавируса, но при этом в местах принудительного содержания в принципе отсутствует возможность принятия достаточных мер по созданию необходимых условий и оказанию медицинской помощи в случае проникновения инфекции.

Кроме того, в ОНК считают, что введенный карантин в СИЗО Москвы, вследствие которого прекращены следственные действия, а также не допускаются адвокаты и общественники, "является нарушением прав человека, несмотря на то, что данные меры принимаются для сохранения здоровья и жизни людей".

Ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников уточнил, что несмотря на то, что в настоящее время нет четкого разъяснения, ограничен ли вход для членов комиссии, его коллеги уже столкнулись с фактом недопуска в места принудительного содержания.

Ранее Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) из-за распространения коронавируса прекратила прием подозреваемых и обвиняемых в семь из восьми следственных изоляторов в Москве.

ОНК

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