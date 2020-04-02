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СИЗО Москвы будут принимать у родственников лекарства для арестантов 4 часа в неделю

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Московское управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) будет рассматривать вопрос передачи арестантам следственных изоляторов лекарств от родственников четыре часа в неделю, сообщили в пресс-бюро управления.

Пандемия коронавируса

Согласно сообщению, в связи с переходом московских СИЗО в режим особых условий прием лекарств от родственников подозреваемых, обвиняемых и осужденных будет проводится во вторник и четверг с 14:00 до 16:00. Вопрос передачи медикаментов будет решаться в индивидуальном порядке по согласованию с начальниками филиалов медсанчастей ФСИН по адресу: ул. Матросская тишина, д. 18а.

Ранее из-за распространения коронавируса во все столичные следственные изоляторы, кроме СИЗО-7 на улице Верхние Поля, перестали принимать подозреваемых и обвиняемых. Также был приостановлен прием посылок и передач, допуск посетителей и адвокатов и вывоз арестантов на судебно-следственные действия.

На сегодняшний день в Москве работают восемь следственных изоляторов на 9,2 тысячи человек, на 1 марта реальная численность арестантов превышала 9,5 тысячи человек.

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) в связи с пандемией COVID-19 в открытом письме просила руководство правоохранительных и надзорных органов, а также главу Верховного суда РФ перевести под домашний арест из СИЗО лиц, не представляющих опасности для общества.

Кроме того, в ОНК считают, что введенный карантин в СИЗО Москвы, из-за которого прекращены следственные действия, а также не допускаются адвокаты и общественники, "является нарушением прав человека, несмотря на то, что данные меры принимаются для сохранения здоровья и жизни людей".

Москва ФСИН

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