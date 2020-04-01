Регионы Центральной России вводят дополнительные меры защиты от коронавируса

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Регионы Центральной России расширяют перечень мер в целях профилактики распространения коронавируса нового типа.

Так, в Курской области в связи с ужесточением мер по самоизоляции с 1 апреля временно приостановлено действие льготных социальных проездных в общественном транспорте, сообщила пресс-служба обладминистрации. Мера призвана сократить количество пассажиров. Ограничение продлится до 12 апреля. Однако, если этого потребует эпидемическая ситуация, срок может быть продлен, отмечается в сообщении.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил с 1 апреля оборудовать все въезды в регион учетно-заградительными постами с привлечением сотрудников полиции и медиков. На постах медики будут проверять состояние граждан, написал Клыков в своем инстаграме.

Также будут проверяться как машины, проезжающие через область транзитом, так и те, кто въезжает в регион. "За последними будет установлен контроль", - отметил губернатор.

В Воронежской области по договоренности с ГУ МЧС по региону и операторами сотовой связи всем жителям, прибывающим из-за границы, отправляют СМС с таким текстом: "Вам необходимо обеспечить обязательную самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в РФ".

Кроме того, в регионе обходят дома всех жителей, которые недавно вернулись из-за границы и должны находиться на самоизоляции. Обходы совершают бригады с сотрудниками полиции, департамента здравоохранения, муниципалитетов.

Режим самоизоляции введен в Смоленской области. Гражданам рекомендуется не покидать места проживания за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, а также следования к месту работы. Выгул домашних животных разрешен на расстоянии, не превышающем 100 м от места проживания.

Временно прекращают работу стоматологические кабинеты (кроме неотложных случаев), салоны красоты, косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, сауны и иные подобные объекты (кроме услуг, оказываемых дистанционно).

Ранее режим полной самоизоляции был введен в Курской, Рязанской, Брянской, Калужской, Владимирской, Воронежской и Липецкой областях.