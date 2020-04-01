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Песков раскритиковал интервью с "беглецом" Ходорковским, который "преследуется по закону"

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает некорректным сам факт интервью радиостанции "Эхо Москвы" с Михаилом Ходорковским, потому что не следует "беглецам давать слово".

"Я все-таки против того, чтобы эфир давать беглецам. Он же преследуется по закону. Поэтому, мне кажется, это некорректно", - сказал Песков журналистам, комментируя критику тележурналиста Владимира Соловьева в адрес в том числе "Эха Москвы" за это интервью.

Песков отметил, что интервью не слышал, но сам факт его появления не поддерживает. "Я не считаю, что нужно беглецам давать слово", - повторил он.

"Наверное, Соловьев прав, что обрушился с критикой на "Эхо Москвы" за то, что они дали слово Ходорковскому. Я бы присоединился к этой критике", - сказал Песков.

Что касается других критических высказываний Соловьева в адрес журналистов и чиновников, то "в целом, конечно, ситуация эмоциональная, и творческие люди иногда подвержены такой эмоциональной экзальтации", считает он. "Но с другой стороны, это нормально, на то они и творческие люди", - заключил Песков.

Дмитрий Песков Михаил Ходорковский Эхо Москвы

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