Иск о блокировке сайта кампании против поправок в Конституцию рассмотрят 20 апреля

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы на 20 апреля назначил рассмотрение заявления Роскомнадзора о блокировке сайта кампании "Нет!", собирающей подписи против внесения поправок в Конституцию РФ, сообщила "Интерфаксу" Дарья Сухих, старший юрист правозащитного объединения "Команда 29", представляющего интересы владельца ресурса Андрея Пивоварова.

Ранее в пресс-службе Таганского суда сообщили, что Роскомнадзор обратился с иском к сервису Cloudflare, Inc. (используется для работы "Нет!" - ИФ) "в защиту прав неопределенного круга лиц о признании деятельности интернет-ресурса https://net2020.ru деятельностью, осуществляемой с нарушением законодательства РФ в области персональных данных".

По ходатайству истца 11 марта суд внес сайт "Нет!" в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных и ограничил к нему доступ.

По словам Дарьи Сухих, Андрей Пивоваров в настоящий момент не участвует в деле, но намерен вступить в него третьим лицом в суде как администратор и владелец доменного имени https://net2020.ru.

"Юристы "Команды 29" подали в суд заявление о вступлении в дело, оно должно быть рассмотрено судом на ближайшем заседании, после чего мы сможем ознакомиться с материалами. Формально претензии ведомства сводятся к некому нарушению закона о персональных данных. Речь идет, по всей видимости, о публикации личной информации, которую подписанты сами же хотят разгласить, нажимая соответствующую галочку на сайте кампании. Мы не видим здесь никаких нарушений закона, поскольку обладатели этих персональных данных при их размещении давали согласие на их распространение, а также желали публично заявить об этом", - добавила Сухих.

Политик Андрей Пивоваров, один из инициаторов кампании, заявлял, что сбор подписей продолжится в социальных сетях и на зеркалах сайта и после его блокировки.