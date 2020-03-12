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Суд заблокировал сайт, где собирали подписи против поправок в Конституцию

Суд заблокировал сайт, где собирали подписи против поправок в Конституцию
Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор на основании решения Таганского суда Москвы от 11 марта заблокировал сайт кампании "Нет!" против внесения поправок в Конституцию, сообщил "Интерфаксу" директор "Открытой России" Андрей Пивоваров, которая запустила этот проект.

"Мы решения самого не видели еще, но они (в суде - ИФ) говорят, что это по персональным данным, но мы четко собирали подписи в соответствии со всеми требованиями федерального закона. Такая скорость явно показывает политический характер дела", - заявил Пивоваров.

"Мы будем оспаривать, но это не самое главное, естественно, мы сделаем зеркало сайта, подключим соцсети", - добавил директор "Открытой России".

На сайте кампании заявлялось, что ее цель - добиться, чтобы как можно больше граждан России высказались "против" на голосовании по поправкам в Конституцию, а также организовать наблюдение за волеизъявлением граждан в ходе этого голосования.

В конце января в "Открытой России" сообщали, что подписи под манифестом против изменения Основного закона поставили десятки тысяч человек.

Открытая Россия Андрей Пивоваров Роскомнадзор

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