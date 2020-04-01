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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:33Заразились
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Эксперт РАН оценил шансы России избежать "итальянского сценария"

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В течение месяца заболеваемость коронавирусом в РФ будет расти, но есть шанс избежать "итальянского сценария", считает заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов.

В эфире "Россия 24" (ВГТРК) он констатировал, что в течение следующего месяца количество заболевших будет увеличиваться.

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По его словам, "если посмотреть на каждодневное изменение количества зараженных людей в разных странах, то, очевидно, что количество зараженных все больше увеличивается, и будет увеличиваться дальше".

"В России, где количество официальных зараженных и погибших очень мало по сравнению с Италией, с Испанией и с США, очевидно, что мы запаздываем - к нам болезнь пришла чуть позже", - отметил Северинов.

Он отметил, что, несмотря, на близость к европейцам, в России ситуация лучше, так как у нее была небольшая фора. Именно в этом, считает он, заключается шанс России пойти не по итальянскому сценарию.

РАН

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