Главврач больницы в Коммунарке призвал готовиться к итальянскому сценарию с COVID-19

Президент РФ Владимир Путин, главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко и мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Главврач больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко считает, что в России необходимо готовиться, в том числе, к развитию ситуации с коронавирусом по итальянскому сценарию.

"С медицинской точки зрения, сейчас описано по большому счету два сценария - азиатский сценарий, когда это быстро стихает, и итальянский сценарий - когда это нарастает. Мне как врачу, не только главному врачу, врачу-анестезиологу-реаниматологу, видится то, что очень важно отработать итальянский сценарий, если вдруг будет большой всплеск", - сказал Проценко во время встречи с президентом России Владимиром Путиным во вторник после посещения больницы № 40.

По его словам, Москва пошла именно по этому пути - "наш госпиталь реально готов трансформироваться, если будет большое количество больных, прямо сейчас мы готовы из 606 коек превратить 190 в реанимационные плюс поднимаем аппараты ИВЛ из складов, и все эти 600 коек становятся большим реанимационным центром, который собирает со всего города специалистов высоких компетенций".

Он отметил, что этот вариант является той самой итальянской моделью. "Если мы вдруг внезапно пойдем по китайскому или по корейскому пути и все это оборвется (прекратится) в апреле-мае, мне кажется, врачи будут самые радостные", - заявил Проценко.

Между тем, сказал главврач, "мне кажется, что все равно необходимо готовиться к более тяжелому сценарию".

Собянин также призвал готовиться к сложным сценариям

Мэр Москвы, зампредседателя координационного совета при правительстве по противодействию коронавирусу Сергей Собянин призвал коллег из других регионов "готовиться к сложным сценариям".

"В регионах нужно готовиться к сложным вызовам, к сложным проблемам. Минуют эти проблемы - ну и слава богу, но надо готовиться", - сказал Собянин на совещании, которое провел во вторник днем в больнице в Коммунарке Путин.

Президент осмотрел больничный комплекс в Коммунарке, после чего пообщался с Проценко. В ходе этой беседы он вновь отметил, что в ближайшее время во вторник "в более широком плане посоветуется с правительством".

Путин также высоко оценил то, как организована работа в этой клинике и поблагодарил за это главврача, а также персонал. "Передайте самые наилучшие, теплые слова благодарности всему вашему коллективу. Я посмотрел, как они трудятся, все на "боевых постах" - не хочется употреблять такие вот военные выражения, - но все работает у вас как часики такие хорошие слаженные", - отметил глава государства.

Ситуация с коронавирусом в Италии

Италия остается второй в мире после Китая по тяжести поражения вирусом. По данным счетчика заболевших South China Morning Post, 63 тыс. 927 человек заболели COVID-19, скончались 6077. Для борьбы с эпидемией в Италию прибыли около 100 российских военных специалистов, они будут работать на севере страны.