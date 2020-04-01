"Аэрофлот" продолжил отменять рейсы до 6 апреля

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" из-за ограничений по вывозу россиян из других стран, введенных правительственным штабом по борьбе с коронавирусом, отменит несколько десятков рейсов, которые были запланированы на период с 1 по 6 апреля.

Согласно сообщению компании, в эти даты она выполнит всего 16 рейсов в/из городов Европы, США и Азии.

Желающих вернуться на родину россиян компания попросила следить за информацией на официальном сайте "Аэрофлота" и в официальных аккаунтах компании в соцсетях и обращаться к перевозчику в случае объявления о выполнении рейсов.

Как сообщалось, со вторника РФ решила сократить число рейсов для вывоза россиян из зарубежных стран. Решение принято для более тщательной медицинской проверки прибывающих из-за рубежа пассажиров, объяснял министр транспорта РФ Евгений Дитрих. В Росавиации уточнили, что прилет граждан в Москву будет выполняться строго через аэропорт "Шереметьево" в количестве не более 500 человек в сутки, в других субъектах РФ - не более 200 человек в сутки.